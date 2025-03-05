عاجل/ أحمد الصواب يكشف “كواليس” من الجلسة الأولى لمحاكمة المتهمين في قضية التآمر..

وجّه المحامي أحمد صواب، عضو هيئة الدفاع في قضية “التآمر على أمن الدولة”، انتقادات حادّة لظروف تنظيم أولى جلسات محاكمة المتهمين، التي عُقدت أمس.

واعتبر صواب، أنّ الأوضاع خلال الجلسة اتّسمت “بالفوضى مع سوء التنظيم”، قائلا: “لا أحد كان يسمع أحدا يوم أمس”.

وأوضح أحمد صواب في تصريح لاذاعة موزاييك اليوم الأربعاء 5 مارس 2025 أنّه “كان من الممكن عقد الجلسة في قاعة أكبر وأكثر ملاءمة”، مشيرا إلى توفّر الحلول، لكنّه أشار إلى وجود “نية لإفساد التنظيم “، على حدّ تعبيره.

وشدّد على أنّ “المحاكمة العادلة” تُعدّ من المبادئ الأساسية لدولة القانون، وتتفق عليها جميع الدول والأنظمة القانونية، مؤكّدا على أنّ حقّ الدفاع هو أحد أركانها الجوهرية. وأضاف أنّ هناك ثلاثة عناصر أساسية للمحاكمة العادلة: المحكمة، المتّهمون، وهيئة الدفاع.

وتطرّق أحمد صواب إلى مسألة محاكمة بعض الموقوفين عن بُعد، مشيرا إلى أنّ هذا الإجراء كان معمولا به خلال فترة كوفيد-19، لكنّه شدّد على أنّ هناك مبدأ في القانون ينصّ على أنّه إذا “انتفى السبب زال المنع”.

وأضاف: “نحن نرفض الخوض في الأصل، طالما لم تتوفّر مقومات المحاكمة العادلة، وأهمها حقّ المواجهة”.