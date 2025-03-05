وزارة الفلاحة توجه نداء هام لمنتجي الحبوب..#خبر_عاجل

دعت وزارة الفلاحة والصّيد البحري والموارد المائيّة،الإربعاء، منتجي الحبوب إلى التدخل الوقائي والعلاجي ضد الأمراض الفطريّة بحقول الحبوب والأعلاف، وذلك في إطار متابعة الحالة الصّحيّة للزّراعات الكبرى.

وكانت الوزارة قد رصدت العديد من الأمراض الفطريّة التّي من شأنها أن تنتشر وتتفشّى بسرعة نظرا لتوفر الظروف المناخيّة الملائمة والمتمثّلة في تواصل تواتر نزول الأمطار والإعتدال النّسبي في درجات الحرارة خلال شهر مارس 2025.

وأكدت في بلاغ صادر عنها، تواجد مرض التّبقّع الشّبكي بجميع حقول الشّعير بنسب متفاوتة الحدّة بلغت في بعض الحقول مستوى الأوراق العليا متسبّبة في تيبّسها، والتي تستوجب التّدخّل الفوري بالمداواة في جميع مناطق الإنتاج وذلك باستعمال أحد المبيدات الفطريّة المصادق عليها في الغرض.

وحثت، في هذا الصدد، على اختيار مبيد فطري ذي فاعليّة مزدوجة، في حالة وجود مرض البياض الدّقيقي بالإضافة إلى مرض التّبقّع الشّبكي بحقل الشّعير وبالنّسبة إلى القصيبة، دعت إلى التدخل الفوري بالمداواة الوقائيّة أو العلاجيّة لمرض الصّدأ التّاجي بمزارع القّصيبة (الموجّهة لإنتاج الحبوب أو الأعلاف)، وذلك باستعمال المبيدات الفطريّة المصادق عليها في الغرض.

وبخصوص حقول القمح الصّلب،أكدت وجود مرض التّبقّع البرونزي بأغلب حقول القمح الصّلب بنسب متفاوتة الحدّة وتستوجب التّدخّل بالمداواة فور رصد الأعراض الأولى نظرا لسرعة إنتشاره في ظل ّالظّروف المناخيّة السّائدة.

وفي صورة تجاوز مرض التّبقّع السّبتوري مستوى الأوراق السّفلى (بالنّسبة إلى حقول القّمح الصّلب خاصّة المبذورة بصفة مبكّرة أو الزّراعة الأحاديّة)، يُنصح، وفق المصدر ذاته، بالتّدخّل بالمداواة حتّى لا تصل الإصابة مستوى الأوراق العليا وتؤثّر على الإنتاج، مع إمكانيّة إستعمال مبيد له فاعليّة مزدوجة ضدّ مرض التّبقّع السّبتوري ومرض البياض الدّقيقي (إذا تمّ رصده) ووقائيا ضدّ أمراض الأصداء للضّغط على تكلفة التدّخل.

وفيما يتعلق بحقول القمح اللّين، حثت االوزارة على التّدخّل بالمداواة لمكافحة مرض البياض الدّقيقي في حالة إستفحال الإصابة وتجاوزها مرحلة الأوراق السّفلى خاصّة بالحقول ذات كثافة بذر مرتفعة، مع إمكانيّة إختيار مبيد فطري له فاعليّة مزدوجة ضدّ مرض البياض الدّقيقي والصّدأ الأصفر.

وشددت في هذا السياق، على أهميّة تعديل آلة الرّش وإستعمال بخاخات خاصّة بالمداواة الفطريّة لضمان فعاليّة التّدخّل.

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