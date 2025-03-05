عاجل/ بعد تداول فيديو الاعتداء عليه: هذا ما تقرر في حق الشاب الذي تعرى في الشارع…

أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الأربعاء بطاقة إيداع بالسجن في حق شاب يشتبه في تورطه في التعرّي في الشارع بجهة المركز العمراني الشمالي وتصديه لأعوان الأمن عند محاولتهم ابعاده من الشارع وفق ما اوردته اذاعة موزاييك.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت تسجيل فيديو يتعلق بتواجد شاب عار بالطريق العام بجهة المركز العمراني الشمالي، حيث تدخل أعوان دورية أمنية لابعاده من المكان، ليتقرر الاحتفاظ به من أجل شبهات التجاهر بالفحش وبما ينافي الحياء والاعتداء على الأخلاق الحميدة وهضم جانب موظف عمومي.

وباحالة الشاب على أنظار النيابة العمومية اليوم الأربعاء أصدرت في حقه بطاقة إيداع بالسجن مع احالته على أنظار المجلس الجناحي لمحاكمته من أجل ما نسب اليه.