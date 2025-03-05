لجان مجلس الجهات والأقاليم تنظم جلسات عمل و استماع

عقد عدد من لجان المجلس الوطني للجهات والأقاليم، اليوم الأربعاء، جلسات عمل وجلسات استماع كل حسب مجال اختصاصها، وفق بلاغ أصدره المجلس.

فقد عقدت لجنة المالية والميزانية جلسة مشتركة مع لجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية للاستماع إلى ممثلي محكمة المحاسبات، لمناقشة تقرير غلق ميزانية الدولة لسنة 2022 الذي أصدرته المحكمة طبقا لأحكام القانون الأساسي للميزانية والقانون الأساسي لمحكمة المحاسبات.

كما نظمت لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى جلسة عمل بحضور المكلف بتسيير ديوان تنمية الشمال الغربي مهدي باطا، لمناقشة أبرز المشاريع التنموية التي يشرف عليها الديوان وأثرها في تحسين الوضع التنموي في الجهات المعنية (ولايات باجة وجندوبة والكاف وسليانة).

ومن جهتها استدعت لجنة الاستثمار والتعاون الدولي، كلا من المدير العام لشركة الدراسات وتهيئة السواحل الشمالية لمدينة تونس لسعد الماجري والرئيسة المديرة العامة لشركة الدراسات وتهيئة سبخة بن غياضة هالة الحمروني والمدير العام لوحدة الإحاطة بالمستثمرين منير البكاي والمدير العام لشركة البحيرة للتطوير والاستثمار نجيب بن شيخة، حيث ناقشت اللجنة مواضيع تتعلق بعدد من المشاريع الكبرى المعطلة وسبل حل الإشكالات المتعلقة بها.

كما نظمت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية جلسة استماع إلى مدير إدارة النخبة إحسان الزوق ومدير الهياكل الرياضية محمد علي النفزي ممثلين عن وزارة الشباب والرياضة بخصوص مناقشة دور الوزارة في دعم الرياضات الفردية والجماعية.