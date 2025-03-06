حمه الهمامي: “طيّحو قدر التآمر على أمن الدولة…”

علق السياسي حمه الهمامي في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفيسبوك على أول جلسة لحاكمة المتهمين في قضية التآمر التي وصفها وفق تعبيره “بالمهزلة”.

وقال الهمامي في نص تدوينته”” تابعت يوم الثلاثاء 4 مارس 2025 بقصر العدالة بتونس العاصمة أولى جلسات قضية “التآمر على أمن الدولة”. وأنا أشاهد ما يجري في القاعة (تغييب “المتهمين” بدعوى استنطاقهم عن بعد) وأستمع إلى ما قدّمه المحامون من معطيات حول قضية أفرغ من قفة المواطن في هذه الأيام الصعبة، تساءلت ماذا تغيّر بين محاكمات الأمس ومحاكمات اليوم؟ وجدت الجواب في تلك القولة الشهيرة لماركس: “التاريخ يعيد نفسه، في المرة الأولى كمأساة وفي المرة الثانية كمهزلة”… وأنا أغادر قصر العدالة سألني أحد الاعلاميين عن رأيي فيما جرى فأجبته: “طيّحو قدر التآمر على أمن الدولة…””