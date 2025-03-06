حادث مرور بجندوبة..وهذه حصيلة الجرحى..

أصيب شخصان بإصابات متفاوتة الخطورة في حادث اصطدام سيارتين جدّ، صباح اليوم الخميس، بالطريق الوطنية عدد 17 الرابطة بين عين دراهم وطبرقة على مستوى منطقة ببّوش من معتمدية عين دراهم، ما استوجب نقلهما إلى المستشفى المحلي بعين دراهم لتلقي العلاج، وفق ما أكده مصدر من الادارة الجهوية للحماية المدنية بجندوبة لوكالة تونس أفريقيا للأنباء “وات”.

ووفق شاهد عيان فإن عملية الاصطدام جدّت في أحد المنحدرات بمنطقة ببّوش، وهو منحدر كثيرا ما شهد حوادث مماثلة وأخطر. من جهة اخرى، تعطّلت صباح اليوم حركة المرور بذات المنطقة بسبب سقوط شجرة “أوكاليبتوس” ضخمة وسط الطريق، ما استوجب تدخل أعوان فرقة الحماية المدنية بعين دراهم، الذين تولوا قطع الشجرة على عين المكان وإزالتها وفتح الطريق في الاتجاهين. ووفق أعوان الحماية فإن سقوط الشجرة كان بسبب هبوب رياح قوية. إلى ذلك دعت الادارة الجهوية للحماية المدنية بالجهة مستعملي الطريق الوطنية عدد 17 إلى ملازمة الحذر واحترام قانون المرور، خاصة في ظلّ تردي الاحوال الجوية حاليا.

وأكد أهالي المنطقة وعدد من ناشطي المجتمع المدني، في مناسبات عديدة، أن وضعية الطريق عدد 17، خاصة في جزئها الرابطة بين منطقة ببّوش ومدينة طبرقة، تستوجب تدخّلات تحمي مستعمليها من مخاطر الانزلاقات الارضية، وتسرّب مياه الينابيع، وتساقط الحجارة، وحماية الاشجار من التعرية والانجرافات، فضلا عن تدخلات تشمل القطع الدوري لاشجار “الأوكاليبتوس” التي غالبا ما تتسبب في حجب الرؤية في منطقة معروفة بارتفاع منسوب الضباب فيها خلال ساعات الصباح الاولى.