دراسة: صيام شهر رمضان يساهم في تقليص الالتهابات بنسبة 30 %

يساهم الصيام في شهر رمضان في تقليص الالتهابات في الجسم بنسبة 30 بالمائة، حسب دراسة علمية عالمية نشرت سنة 2021، وفق ما أفادت به المختصة في أمراض الشيخوخة، عفاف الهمامي، اليوم الخميس.

وأوضحت، عفاف الهمامي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن للصيام فوائد لا تحصى ولا تعد منها تقليص الالتهابات المزمنة وتحسين استجابة حساسية الجسم للانسولين ويعزز تجديد الخلايا وبالتالي يمكن أن يؤخر ظهور علامات الشيخوخة ويحد من مخاطر الأمراض المزمنة، مبينة أن هذه الفوائد هي للأشخاص القادرين على الصيام.

وأضافت أن دراسة عالمية أخرى نشرت سنة 2020 أثبتت أن الصيام طيلة شهر رمضان يعزز انتاج بروتينات تساهم بدورها في حماية الخلايا العصبية ويحدّ بالتالي من ظهور علامات مرض الزهايمر بنسبة 25 بالمائة، الى جانب كونه يحسن وظائف القلب والاوعية الدموية وبالتالي فهو يقلص ضغط الدم ونسبة الكوليسترول في الدم من 10 الى 15 بالمائة، حسب دراسة علمية عالمية.

وبيّنت أن الصيام يساهم في تعزيز ” الالتهام الذاتي للجسم” الذي يعني قتل الجسم للخلايا الزائدة والسموم، مبرزة ان هذه الفوائد يجب تعزيزها باتباع حمية غذائية متوازنة عند الافطار والسحور لدى كبار السن تكون غنية بالبروتينات والخضروات مع تجنب السكريات السريعة والاطعمة المقلية.