بطولة الرابطة المحترفة الثانية: تعيينات حكام مباريات الجولة الثامنة عشرة..

في ما يلي تعيينات حكام مباريات الجولة الثامنة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم المقررة يومي السبت 8 والأحد 9 مارس الجاري انطلاقا من الساعة الثانية بعد الزوال:

المجموعة الأولى:

السبت 8 مارس 2025

في ملعب حمام سوسة المعشب

الأمل الرياضي بحمام سوسة – المستقبل الرياضي بالمرسى الحكم اشرف حركاتي

الأحد 9 مارس 2025

في ملعب فرحات حشاد باريانة

الجمعية الرياضية باريانة – النادي الرياضي بحمام الأنف الحكم باسم بلعيد

في ملعب رادس البلدي

جمعية مقرين الرياضية – القلعة الرياضية الحكم حسان السلمي

في ملعب عزيز جاب الله بمنزل بورقيبة

الملعب الافريقي بمنزل بورقيبة – المستقبل الرياضي بوادي الليل الحكم حمزة جعيد

في ملعب قربة البلدي

النادي الرياضي القربي – النجم الرياضي الرادسي الحكم خليل الطرابلسي

في الملعب البلدي بالمكنين

نادي سبورتينغ المكنين – جندوبة الرياضية الحكم رضا الشويحي

في ملعب أحمد خواجة بالمهدية

مكارم المهدية – الهلال الرياضي بمساكن الحكم سمير العونلي

المجموعة الثانية:

السبت 8 مارس 2025

في ملعب جلمة الاصطناعي

النسر الرياضي بجلمة – الأمل الرياضي بالرقبة الحكم وائل مصباحي

في ملعب ساقية الداير الاصطناعي

التقدم الرياضي بساقية الداير – الهلال الرياضي الشابي الحكم رضوان بلواعر

في ملعب 2 مارس الاصطناعي بصفاقس

نادي المحيط القرقني – المستقبل الرياضي بالقصرين الحكم هيثم الطرابلسي

في ملعب قابس المعشب

الملعب القابسي – الكوكب الرياضي بعقارب الحكم فؤاد التوتي

في الملعب البلدي بالرديف

الهلال الرياضي بالرديف – سكك الحديد الصفاقسي الحكم رائد جويرو

في ملعب مصطفى الدوري المعشب

الأمل الرياضي بجربة – البعث الرياضي ببوحجلة الحكم محمد عقال

الاحد 9 مارس 2025

في ملعب حمدة العواني بالقيروان

الشبيبة الرياضية القيروانية – أولمبيك سيدي بوزيد الحكم نزار الرياحي