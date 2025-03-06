بطولة الرابطة المحترفة الثانية: تعيينات حكام مباريات الجولة الثامنة عشرة..

في ما يلي تعيينات حكام مباريات الجولة الثامنة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم المقررة يومي السبت 8 والأحد 9 مارس الجاري انطلاقا من الساعة الثانية بعد الزوال:
المجموعة الأولى:
السبت 8 مارس 2025
في ملعب حمام سوسة المعشب
الأمل الرياضي بحمام سوسة – المستقبل الرياضي بالمرسى الحكم اشرف حركاتي
الأحد 9 مارس 2025
في ملعب فرحات حشاد باريانة
الجمعية الرياضية باريانة – النادي الرياضي بحمام الأنف الحكم باسم بلعيد
في ملعب رادس البلدي
جمعية مقرين الرياضية – القلعة الرياضية الحكم حسان السلمي
في ملعب عزيز جاب الله بمنزل بورقيبة
الملعب الافريقي بمنزل بورقيبة – المستقبل الرياضي بوادي الليل الحكم حمزة جعيد
في ملعب قربة البلدي
النادي الرياضي القربي – النجم الرياضي الرادسي الحكم خليل الطرابلسي
في الملعب البلدي بالمكنين
نادي سبورتينغ المكنين – جندوبة الرياضية الحكم رضا الشويحي
في ملعب أحمد خواجة بالمهدية
مكارم المهدية – الهلال الرياضي بمساكن الحكم سمير العونلي
المجموعة الثانية:
السبت 8 مارس 2025
في ملعب جلمة الاصطناعي
النسر الرياضي بجلمة – الأمل الرياضي بالرقبة الحكم وائل مصباحي
في ملعب ساقية الداير الاصطناعي
التقدم الرياضي بساقية الداير – الهلال الرياضي الشابي الحكم رضوان بلواعر
في ملعب 2 مارس الاصطناعي بصفاقس
نادي المحيط القرقني – المستقبل الرياضي بالقصرين الحكم هيثم الطرابلسي
في ملعب قابس المعشب
الملعب القابسي – الكوكب الرياضي بعقارب الحكم فؤاد التوتي
في الملعب البلدي بالرديف
الهلال الرياضي بالرديف – سكك الحديد الصفاقسي الحكم رائد جويرو
في ملعب مصطفى الدوري المعشب
الأمل الرياضي بجربة – البعث الرياضي ببوحجلة الحكم محمد عقال
الاحد 9 مارس 2025
في ملعب حمدة العواني بالقيروان
الشبيبة الرياضية القيروانية – أولمبيك سيدي بوزيد الحكم نزار الرياحي