عاجل/ حركة “حماس” تحذر من مواصلة الاحتلال الصهيوني في استهداف الأسرى وتصفيتهم جسديا..

حذرت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”, اليوم الخميس, من استمرار الاحتلال الصهيوني في استهداف الأسرى وتصفيتهم جسديا, مؤكدة أن هذه

الممارسات لن تفلح في ثني عزيمتهم وأملهم بالحرية.

وقالت الحركة في بيان لها ”إن استمرار الاحتلال باتباع نهج الإعدام البطيء والمتعمد بحق أسرانا داخل السجون, يؤكد وحشية هذا الاحتلال وتجرده من كافة

القيم الإنسانية وتنكره التام لكافة الأعراف والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق أسرى الحرب”.

وأشارت إلى أن الاحتلال الصهيوني “يسعى لقتل الأسرى الفلسطينيين داخل السجون, عبر ممارستها لانتهاكات جسيمة وممارسات إجرامية بحقهم, تشمل الإهمال الطبي المتعمد والتعذيب الجسدي والنفسي والعزل الانفرادي, والحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية”.

ودعت في ذات السياق, الشعب الفلسطيني والجهات الحقوقية والإنسانية إلى “مزيد من الجهد لدعم وإسناد الأسرى, وتكثيف كل أشكال الضغط من أجل نصرة قضيتهم”.

للإشارة, فإن اتفاق وقف إطلاق النار بين الكيان الصهيوني وحركة المقاومة الإسلامية “حماس” في قطاع غزة, دخل حيز التنفيذ في 19 جانفى الماضي و انقضت مرحلته الأولى السبت الماضي, وذلك بعد أزيد من 15 شهرا من حرب الإبادة الجماعية التي ارتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في القطاع والتي خلفت كارثة إنسانية غير مسبوقة.