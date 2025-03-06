حجز بضائع مهربة بقيمة تفوق مليون دينار..

تمكنت مصالح الحرس الديواني من حجز كميات من البضائع المهربة تجاوزت قيمتها الجملية مليون دينار بعدة مناطق من تراب الجمهورية، وفق بلاغ صادر الخميس

فقد تمكنت دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني بالصخيرة من إحباط محاولة تهريب كمية هامة من الألعاب النارية “الفوشيك” وكميات من السجائر المهربة وذلك إثر عملية مطاردة لسيارة لم تمتثل لإشارات أعوان الديوانة بالوقوف بإحدى المسالك الفلاحية بجهة الصخيرة.

وبإيقافها وإخضاعها إلى التفتيش تم العثور على 360 ألف قطعة “فوشيك “و 10 آلاف علبة سجائر مهربة كما تبيّن، إثر التحريات الأولية بالتنسيق مع إدارة الأبحاث الديوانية، أن السيارة غير مدرجة بالسلسلة المنجمية التونسية

واشار البلاغ الى قيمة المحجوز بلغت 224 ألف دينار اما قيمة وسيلة النقل فقد قدرت بـ120 ألف دينار

وفي السياق ذاته تمكنت فرقة الحرس الديواني بالقصرين إثر مراقبة مرورية من حجز 5 صفائح من مادة القنب الهندي (الزطلة) تزن إجمالا 500 غراما

كما قامت دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني بالصمار إثر عمل استعلامي بالتنسيق مع مصالح الجيش الوطني بالوحدة الترابية الصحراوية بقطاع “تيارت” ، بضبط سيارتين رباعية الدفع دون وثائق و دون لوحات منجمية محملة بعدد 45 ألف علبة من السجائر المهربة قدرت قيمتها ب171 ألف دينار في ما قدرت قيمة وسيلتي النقل ب 300 ألف دينار

وتمكنت فرقة الحرس الديواني بسيدي بوزيد من حجز كمية من السجائر و ما يناهز مليون قطعة من ورق لف السجائر كانت مخفية على متن شاحنة حيث قدرت قيمة المحجوز ب289 ألف دينارحسب ذات البلاغ