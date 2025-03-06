عاجل/ إحالة العجمي الوريمي ومصعب الغربي على الدائرة الجنائية المختصة بابتدائية تونس..مصدر قضائي يكشف..

قررت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس ، اليوم الخميس، إحالة العجمي الوريمي ( أمين عام حركة النهضة ) ومصعب الغربي ( ناشط في الحركة ) على الدائرة الجنائية المختصة بابتدائية تونس لمقاضاتهما مع رفض مطلب الإفراج في خصوص الغربي، وفق ما أكده الناطق باسم محكمة الاستئناف الحبيب الترخاني.

وأوضح الترخاني في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه تمت إحالة الوريمي بتهمة الامتناع عن إشعار السلط ذات النظر بما بلغ إلى علمه في خصوص جريمة إرهابية .

أما بخصوص الغربي فقد تمت إحالته ، وفق المصدر ذاته ، من أجل العمل المقترن بعمل تحضير على توفير محل لإيواء شخص له علاقة بالجرائم الإرهابية وإخفائه وضمان فراره وعدم التوصل للكشف عنه وعدم عقابه بالنسبة إلى مصعب الغربي.

وكانت عضو هيئة الدفاع عن الوريمي صابر العبيدي قد أفاد في تصريح سابق ل”وات ” بأنه تم يوم 13 جويلية الجاري، إيقاف الوريمي صحبة شخصين آخرين وهما مصعب الغربي ومحمد الغنودي والاحتفاظ بهم بعد التثبت في هوياتهم من قبل دورية أمنية على مستوى منطقة برج العامري، حيث تبين أن الغنودي كان محل تفتيش، موضحا أن بطاقة الايداع صدرت بتهمة التستر على هذا الاخير.