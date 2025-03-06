الوضع الجوي لهذه الليلة: أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية على أغلب المناطق..

البرلمان يقرر برمجة جلسات عامة لتوجيه أسئلة شفاهية إلى أعضاء من الحكومة..#خبر_عاجل

عاجل/ حركة “حماس” تحذر من مواصلة الاحتلال الصهيوني في استهداف الأسرى وتصفيتهم جسديا..

هام/ ضخ 153 طنا إضافية من مادة السكر المدعم في مسالك التوزيع بهذه الولاية..

غادروا مكاتبهم قبل نهاية التوقيت الإداري: وزير التشغيل يتّخذ جملة من الإجراءات ضد هؤولاء الأعوان..#خبر_عاجل

2025/03/06 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

قام وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شوّد اليوم الخميس، بمعاينة الحضور بمقرّات المصالح المركزية للوزارة الرئيسيّة منها والفرعية بكل من شارع الحرية ونهج كولونيا.
وعاين الوزير خلال هذه الزيارات، مغادرة بعض الأعوان والاطارات لمقرات العمل قبل نهاية التوقيت الإداري، وغيابات غير مبررة، بالإضافة إلى عدم إعتماد المنظومة الالكترونية لمراقبة الحضور، وفق ما جاء على الصفحة الرسمية لوزارة التشغيل.
وقد قرّر اثر ذلك إتّخاذ كلّ الإجراءات الإداريّة والتأديبية الضرورية تجاه المخالفين، و تحميل مسؤولية ما تم معاينته من إخلالات إلى كل الإطارات المنتفعين بخطط وظيفية واتخاذ الإجراءات المناسبة بعد تقييم الأداء،إضافة إلى التسريع بإتمام كل الإجراءات الفنية والتقنية ليتسنى الاستغلال الفعلي للمنظومة الالكترونية لمراقبة الحضور ابتداء من يوم الاثنين 10 مارس 2025.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2025 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn