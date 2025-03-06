غادروا مكاتبهم قبل نهاية التوقيت الإداري: وزير التشغيل يتّخذ جملة من الإجراءات ضد هؤولاء الأعوان..#خبر_عاجل

قام وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شوّد اليوم الخميس، بمعاينة الحضور بمقرّات المصالح المركزية للوزارة الرئيسيّة منها والفرعية بكل من شارع الحرية ونهج كولونيا.

وعاين الوزير خلال هذه الزيارات، مغادرة بعض الأعوان والاطارات لمقرات العمل قبل نهاية التوقيت الإداري، وغيابات غير مبررة، بالإضافة إلى عدم إعتماد المنظومة الالكترونية لمراقبة الحضور، وفق ما جاء على الصفحة الرسمية لوزارة التشغيل.

وقد قرّر اثر ذلك إتّخاذ كلّ الإجراءات الإداريّة والتأديبية الضرورية تجاه المخالفين، و تحميل مسؤولية ما تم معاينته من إخلالات إلى كل الإطارات المنتفعين بخطط وظيفية واتخاذ الإجراءات المناسبة بعد تقييم الأداء،إضافة إلى التسريع بإتمام كل الإجراءات الفنية والتقنية ليتسنى الاستغلال الفعلي للمنظومة الالكترونية لمراقبة الحضور ابتداء من يوم الاثنين 10 مارس 2025.