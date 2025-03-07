عاجل/ قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة فلسطينين تداهم عددا من المنازل والمساجد بنابلس..

اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم الجمعة، ثلاثة مواطنين خلال اقتحامها مدينة نابلس وداهمت عددا من مساجد البلدة القديمة ومنعت إقامة صلاة الفجر فيها، حسبما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأفادت مصادر أمنية ومحلية بأن آليات الاحتلال اقتحمت أحياء عدة من المدينة وبلدتها القديمة وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام والصوت.

وأضافت أن قوات الاحتلال داهمت عددا من المنازل وفتشتها وعاثت بها خرابا واعتقلت منها ثلاثة مواطنين.

وداهمت قوات الاحتلال عددا من المساجد تقع جميعها في مناطق مختلفة من البلدة القديمة وهي : مسجد الساطون في حارة الياسمينة ومسجد عجعج في شارع الباشا والمسجد الصلاحي الكبير في السوق الشرقي ومسجد التينة في حارة القريون ومسجد النصر في باب الساحة ومسجد البيك في شارع النصر.

وأدانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية اقتحام قوات الاحتلال مساجد البلدة القديمة وتفتيشها في خطوة تعتبر سابقة خطيرة في هذا الحجم وهذا التوقيت في شهر رمضان المبارك الذي يدنس فيه الاحتلال قدسيته من خلال اقتحام المساجد قبل صلاة الفجر ومنع إقامة الصلاة فيها.

وقالت الوزارة : “إن هذا الاقتحام الخطير في حجمه وتوقيته ما هو إلا خطوة ممنهجة يقوم بها الاحتلال أصبحت تفاصيلها واضحة في تدنيس مقدساتنا ومساجدنا وأماكن العبادة، ضاربا بعرض الحائط حقوق الإنسان خاصة ما يتعلق منها بحرية العبادة وحق الوصول إليها، ومستهترا بمشاعر المسلمين تجاه تدنيس مقدساتهم تحت سمع العالم وبصره”.

وطالبت وزارة الأوقاف المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان وحفظ التراث “للعمل على وقف هذه الاعتداءات وإنهائها بشكل كامل فالمساجد التي دنسها الاحتلال فجر اليوم إضافة لكونها أماكن عبادة هي مبان تاريخية تراثية تتأثر بهمجية هذا الاحتلال”.