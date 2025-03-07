عاجل/ هذا موعد انطلاق تلقيح الفتيات ضد سرطان الرحم

عقدت وزارة الصحة اليوم الجمعة 7 مارس 2025، ندوة صحفية بمقر الوزارة تم خلالها الإعلان عن تحيين الرزنامة الوطنية للتلقيح في تونس وإطلاق حملة التلقيح ضد الفيروس المتسبب في سرطان الرحم .

وأعلن وزير الصحة مصطفى الفرجاني عن انطلاق حملة التوعوية بأهمية التلقيح اليوم وبداية تلقيح الفتيات من غرة أفريل القادم، مع إدراج التلقيح رسميا في رزنامة التلاقيح بداية من سنة 2026.

واوضح الوزير أن هذه الحملة تهدف إلى تعزيز الجهود الرامية الى حماية الفتيات من هذه الآفة وستستهدف حملة التلقيح الفتيات اللاتي يزاولن دراستهن بالسادسة أساسي في كل المدارس الابتدائية العمومية والخاصة خلال شهري أفريل وماي 2025 .

وستتلقى الفتيات غير الملتحقات بالمدارس في سن 12 سنة اللقاح في مراكز الصحة الأساسية ابتداء من غرة افريل 2025 في جرعة واحدة.

هذا وتم وضع هدف وطني لتحقيق تلقيح 90% من الفتيات البالغات من العمر 15 سنة بحلول سنة 2030 والذي يمثل أحد الركائز الثلاثة في إطار الاستراتيجية الوطنية للقضاء على سرطان عنق الرحم .