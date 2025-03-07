تنطلق بداية من الغد: نجوم تونسيون وعرب يحييون سهرات “كازا طرب” في فضاء كليوباترا..تفاصيل العروض..

ينطلق يوم السبت 8 مارس 2025 أكبر فضاء فني ثقافي خاص، مسرح كليوبترا، في تقديم أولى عروضه الفنية في إطار تظاهرة “كازا طرب”.

السهرة الافتتاحية تحمل طابعاً شعبياً وتراثياً من خلال العرض الأكثر نجاحاً لعبد الحميد بوشناق بعنوان “عشاق الدنيا”، الذي يضم ألمع نجوم الفن التونسي. ستُقام السهرة يوم السبت 8 مارس 2025 بداية من الساعة 21:30.

أما عشاق الطرب، فينتظرهم عرض فني أصيل بامتياز يحييه عملاق الأغنية العربية لطفي بوشناق يوم الخميس 13 مارس 2025 على الساعة 21:30، برفقة فرقة المايسترو رياض بودينار في عرض يمزج بين الإبداع والأصالة ويعيد الجمهور إلى روائع الطرب العربي الأصيل. وللكوميديا نصيب، حيث سيكون للجمهور موعد مع نجم الكوميديا كريم الغربي في سهرة مليئة بالضحك يوم الأحد 9 مارس 2025.

موع متجدد مع الأمسية الطربية يوم الجمعة 14 مارس 2025 مع نجمة الصوت الذهبي آية دغنوج.

زيّار تونس سيكون موعده مع عرض “الزيّارة” لسامي اللجمي يوم السبت 15 مارس 2025 الساعة 21:30، في ليلة صوفية بطابع روحاني ساحر.

وفي يوم الخميس 20 مارس 2025، سيكون الجمهور على موعد مع “حضرة عزوبية” للنجم مهدي العياشي، صاحب لقب “أحلى صوت”.

وفي يوم السبت 22 مارس 2025، ستكون ليلة طربية شرقية لا تُنسى مع نجم الأهرامات إيهاب توفيق.

وأخيراً، يوم الثلاثاء 25 مارس 2025، سيكون لقاء استثنائياً يجمع بين الفن التونسي والفن الشرقي مع نجمة الفن الشعبي التونسية “لا ديفا” أمينة فاخت، إلى جانب استحضار نجوم الشرق في “ليلة بين النجوم”.

ويذكر أن فضاء كليوبترا هو أكبر صرح ثقافي فني خاص بطاقة استيعاب تصل الى 1200 شخص يتميز الفضاء بتصميم معماري فريد، مستوحى من العمارة الرومانية القديمة، مع لمسات عصرية تضفي عليه فخامة ورونقًا خاصًا.