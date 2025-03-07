عاجل/ وجه لها أكثر من 10 طعنات: كهل يحيل زوجة شقيقه على الانعاش..!!

تمكن أعوان الفرقة العدلية للحرس الوطني بطبرقة و أعوان مركز الحرس الوطني ببني مطير التابعة لمعتمدية فرنانة من ولاية جندوبة، أمس من القبض على كهل في العقد الخامس من عمره، قام بتسديد أكثر من 10 طعنات لزوجة شقيقه بجهة بوهرتمة، بواسطة آلة حادة (سكين) بطريقة وحشية.

وقد تم حجز أداة الجريمة وإلقاء القبض على الجاني، علما وأن أسباب الواقعة تعود إلى خلافات عائلية عميقة.

ويذكر أن الحالة الصحية للمتضرّرة حرجة وهي تقيم حاليا بالعناية المركزة بمستشفى جندوبة (تبلغ من العمر 45 سنة وأم لـ4 أطفال) وفق ما اوردته اذاعة ، “الجوهرة أف أم”.