خطير: حجز 9.8 طن من مادة التن الفاسد..

أعلنت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية عن حجز 9.8 طن من مادة التن بأحد منشآت التحويل الكائنة بجهة صفاقس، كان معدّا للتصدير ثم وقع ترويجه بالسوق الداخلية “بسبب تعفنه وانبعاث روائح كريهة منه”.

وأكدت الهيئة، في بلاغ لها اليوم الجمعة، أن مصالحها باشرت الإجراءات القانونية ضد المنشأة المعنية بتسويق مادة التنّ الفاسدة طبقا للقانون الجاري به العمل.

كما حجزت الهيئة 21.289 علبة ياغورت (ذات 100 غرام) منتفخة وغير صالحة للاستهلاك، مخزنة في ظروف غير صحية، مشيرة إلى أن مصالحها قامت بالإجراءات المستوجبة ضد المخالفين.

وأفادت بأن مصالحها قامت خلال الفترة المنقضية من شهر رمضان بنحو 3078 عملية مراقبة، أسفرت عن حجز كمية جملية تقدر بحوالي 20 طنا من المواد الغذائية المختلفة غير الآمنة والتي تعرض للخطر صحة المستهلك.