جريمة مروعة: يقتل شقيقه ضربا بآلة حادة على رأسه قبل صلاة الفجر..والسبب صادم..!!

لقي “عامل” مقيم بأحدي قري مركز المنيا في مصر مصرعه، امس الخميس، متاثرا بإصابات بالغة بالرأس نتيجة الضرب بآلة حادة، خلال مشاجرة مع شقيقة بسبب لعب الاطفال.

وتفيد تفاصيل الواقعة ان الاجهزة الامنية بالمنيا،تلقت بلاغا من عمليات النجدة، بوقوع مشاجرة وقتيل، باحدي قري مركز المنيا.

ووفق ما أورده موقع المصري اليوم انتقلت الاجهزة الامنية بالمنيا، وتبين حدوث مشاجرة بين كل من (أ، ت، ذ، 36 سنة)، عامل، وشقيقة (علي، 37 سنة)، عامل، بسبب لعب الاطفال، مما دفع الثاني بالتعدي على الأول بآلة حادة، على راسة أودت بحياته عقب الوصول إلى المستشفى .

هذا وقد تم القبض على المتهم والألة الحادة المستخدمة في ارتكاب الجريمة.