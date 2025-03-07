عاجل/ تحذير لمستعملي هذه الطريق السيارة..

دعت شركة الطرقات السيارة مستعملي الطريق السيارة A1 إلى الحذر وذلك على إثر تساقط كميات هامة من الأمطار خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، وفيضان وادي الجديدة بالنقطة الكيلومترية 33 اتجاه سوسة، مما أدى إلى تعطل جزئي لحركة السير بسبب تقليص ممرات العبور.

وشدّد الشركة على ضرورة توخي الحذر عند الاقتراب من هذه المنطقة، واحترام علامات المرور وإرشادات الأعوان المتواجدين على عين المكان.

كما دعت ايضا إلى تخفيف السرعة وتجنب المجازفة بالمرور عبر المياه المتجمعة و ترك مسافة أمان كافية بين المركبات لتجنب الحوادث، وحثّتهم على التحلي بالصبر إلى حين عودة حركة السير إلى طبيعتها.