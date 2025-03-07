عاجل/ ترامب يرسل خطابا لزعيم إيران للتفاوض..وهذا فحواه..

فيتش: ارتفاع نسبة الفائدة المديرية وتراجع القروض عاملان أثّرا على ربحية البنوك..

معالجة أكثر من 94 ألف شيك على منصة ”تونيشاك”…

مجموعة عمل تابعة لمجلس حقوق الإنسان تعتبر عبير موسي في وضع “احتجاز قسري”..

كميات الأمطار المسجلة بمختلف جهات البلاد خلال الساعات 24 الاخيرة..

2025/03/07 أهم الأخبار, المصدر, متفرقات

سجلت مصالح الرصد الجوّي تهاطل كميّات هامّة من الأمطار على عديد المناطق خلال الساعات 24 الأخيرة. وفي ما يلي هذه الكميّات بحساب المليمتر.

//ولاية نابل// بوعرقوب 46 / دار شعبان 28 / بني خيار 32 / الميدة 36 / قرمبالية 55 / الحمامات 40 / حمام الغزاز 9 /

قربة 25 / تاكلسة 1 / الهوارية 16 / قليبية 9 / منزل تميم 9 / نابل 29 / منزل بوزلفة 16 / بئر بورقبة 48 / بوكريم 21 / بوشريك 21 / أزمور 13

//ولاية زغوان// جرادو 55 / سد وادي الرمل 40 / عين عسكر 6 / صواف 24 / الزربية 39 / سد وادي الكبير 8 / الفحص 28 / الناظور 25 / مقرن 28 / زغوان 40 / سد بئر مشارقة 19 / الجوف الغربية 27

//ولاية تونس// تونس قرطاج 20 / سيدي بوسعيد 22 / الشرقية 18 / تونس منوبية 19 / حلق الوادي 12

//ولاية سوسة// القلعة الكبرى 13 / سيدي الهاني 14 / المسعدين 6 / النفيضة 18 / شط مريم 15 / أكودة 12 / بوفيشة 35 / مساكن 5 / القلعة الصغرى 11 / حمام سوسة 11 / كندار 14 / هرقلة 19 / النفيضة 30 / مطار النفيضة 18 / سوسة الشمالية 10 / سوسة المدينة 13

//ولاية صفاقس// صفاقس المطار 5 / الغرابة 3 / الشعال 1 / العقاربة 6 / الرملة 4 / بوغرارة 4 / قرمدة 5 / بئر علي 2 / الطهاهرة 3 / جبنيانة 2 / العامرة 6 / المحرس 3 / عقارب 2 / ساقية الدائر 7 / طينة 5 / صفاقس المدينة 4 / منزل شاكر 6 / الحنشة 7 /

//ولاية جندوبة// بني مطير 13 / سد بوهرتمة 7 / بلطة بوعوان 22 / بوسالم 18 / فرنانة 7 / وادي مليز 5 / طبرقة 7 / غار الدماء 5 / عين دراهم 4 / جندوبة 13

//ولاية باجة// محطة وادي الزرقاء 13 / سد سيدي سالم 11 / باجة الجنوبية 7 / عمدون 13 / تيبار 18 / سد كساب 22 /

قبلاط 5 / مجاز الباب 7 / تستور 8 / باجة المحطة 25 / نفزة 16 / تبرسق 18

//ولاية الكاف// الجريصة 3 / الطويرف 7 / K13 7 / الدهماني 7 / تاجروين 8 / قلعة سنان 6 / نبر 9 / وادي ملاق 16 /السرس 8 / القصور 2 / القلعة الخصباء 3 / ساقية سيدي يوسف 7 / الكاف 7

//ولاية سليانة// الروحية 3 / العروسة 5 / عين بوسعدية 25 / برقو 9 / سيدي بورويس 11 / مكثر المدينة 4 / بوعرادة 3 / كسرى 19 / قعفور 5 / سليانة 4 / الكريب 14

//ولاية المنستير// بنبلة 8 / قصيبة المديونس 11 / طوزة 12 / طبلبة 14 / معتمر 17 / الساحلين 9 / الوردانين 11 / جمال 10

/ بني حسان 7 / خنيس 10 / صيّادة لمطة بوحجر 16 / المكنين 10 / البقالطة 13 / زرمدين 8 / قصر هلال 12 / المنستير 14 / سيدي بنور 7

//ولاية المهدية// السواسي 6 / هبيرة 2 / ملولش 4 / قصور الساف 8 / سيدي علوان 6 / بومرداس 10 / الجم 7 / أولاد الشامخ 13 / شربان 3 / المهدية الميناء 7 / الشابة 8 / رجيش 3 / البرادعة 5 / هيبون 7

//ولاية أريانة// رواد 15 / سيدي ثابت 12 / شرفش 15 / أريانة 22 / قلعة الأندلس 11 / المنيهلة 17

//ولاية بن عروس// بومهل 12 / فوشانة 5 / مقرين 13 / مرناق 6 / رادس 12 / الخليدية 6 / بن عروس 12 / حمام الأنف 21 / المحمدية 5 / بئر الباي 14

//ولاية بنزرت// منزل بورقيبة 11 / غزالة 16 / العزيب 14 / أوتيك 11 / سونين 15 / ماطر 8 / تينجة 9 / رأس الجبل 28

العالية 20 / غار الملح 14 / جومين 6 / سجنان 11 / بنزرت 10

//ولاية القيروان// سد الهوارب 5 / بوحجلة 3 / سيدي سعد 4 / عين جلولة 13 / العلم 12 / سد نبهانة 10 / حفوز 9 / العلا 13 / نصر الله 5 / السبيخة 15 / الحاجب 5 / الشبيكة 12 / القيروان 8 / الوسلاتية 14 / منزل المهيري 2

//ولاية القصرين// حيدرة 17 / العيون 3 / فريانة 2 / سبيبة 5 / تالة 2 / سبيطلة 3 / القصرين 2 / ماجل بلعباس 2 / حاسي الفريد 1 /

//ولاية منوبة// المرناقية 9 / طبربة 36 / شواط 6 / الجديدة 10 / البطان 16 / برج العامري 12 / منوبة 20

//ولاية قابس// غنوش 1 / الزارات 2 / سيدي التواتي 3 / مطماطة الجديدة 2 / الحامة 1 / المطويّة 2 / قابس 1 / مارث 1

مطار مطماطة 1 / مطماطة القديمة 3 / زركين 1

//ولاية سيدي بوزيد// بئر الحفي 1 / الرقاب 2 / منزل بوزيان 2 / جلمة 7 / أولاد حفوز 4 / المكناسي 1 / سيدي بوزيد 3

//ولاية مدنين// جرجيس 2 / سدويكش 1 / حاسي الجربي 1 / جربة 3 / بن قردان 3 / الواعرة 7 / الغرابات 1 / والغ 2

//ولاية تطاوين// تطاوين 1 / الذهيبة 1 / رمادة 1 / بئر لحمر 1

//ولاية قفصة// السند 2 / أم العرايس 1 / المتلوي 1

//ولاية قبلي// سوق الأحد 1 / الفوار 1

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2025 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn