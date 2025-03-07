انقطاع مياه الشرب غدا بهذه المناطق..

تشهد مناطق معتمديتي كل من سيدي علي بنعون وبئر الحفي التابعتين لولاية سيدي بوزيد بداية من صباح السبت 8 مارس 2025، إنقطاعا وإضطرابا في توزيع المياه الصالحة للشرب بسبب إنقطاع التيار الكهربائي على الآبار العميقة التي تتزود منها مناطق المعتمديتين.

ويأتي ذلك إثر برمجة أشغال صيانة على الشبكة الكهربائية (تحسين شبكة الكهرباء ضغط متوسط) من طرف أعوان الشركة التونسية للكهرباء يومي السبت والأحد القادمين (8 و9 مارس 2025) بداية من الثامنة صباحا وإلى حدود الساعة الثالثة بعد الزوال .

يذكر أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز بسيدي بوزيد أصدرت اليوم الجمعة 7 مارس بلاغا في الغرض وأوضحت من خلاله إمكانية إرجاع التيار الكهربائي قبل الوقت المحدد، دون سابق إعلام وذلك حال الإنتهاء من الأشغال المقررة .