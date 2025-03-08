عاجل/ تسوية وضعية الطلبة التونسيين في أمريكا

تمكنت سفارة تونس بواشنطن إثر مساعيها الدبلوماسية مع الإدارة الأمريكية من تسوية وضعية الطلبة التونسيين المنتفعين ببرنامج ”توماس جيفرسون”.

وذلك بعد تلقيهم مؤخرا إشعارا يدعوهم إلى مغادرة الأراضي الأمريكية تبعا للاجراء الذي اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القاضي بإغلاق ”الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية” USAID وتجميد اغلب تمويلاتها.

هذا وقد تقرر أمس الجمعة منح الطلبة التونسيين استثناء لمواصلة الدراسة وصرف منحهم إلى آخر السنة الدراسية، حسبما نقلته اذاعة الديوان اليوم السبت، عن مصدر من رئاسة الجمهورية.