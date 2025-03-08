دبارة اليوم الثامن من شهر رمضان

في ما يلي دبارة اليوم الـ8 من رمضان المبارك:

الإفطار

* شربة فريك بالعلوش

* سلاطة مشوية

* بريك صوابع في الفرن

* مرقة لوبيا بالكعابر

التحلية

بسكويت بالشكلاطة*

الافطار:

* شربة فريك بالعلوش

المقادير لـ(4 اشخاص)

150 غ شربة فريك

150 غ لحم خروف

50 غ كرافس

4 ملعقة كبيرة زيت زيتونة

توابل (فلفل أحمر-ملح)

2 ملعقة اكل طماطم

نصف ملعقة اكل هريسة

ثوم مفروم

بقدونس

طريقة الاعداد:

نضع في اناء الطبخ الزيت مع اللحم المقطع مكعبات البصل والفلفل الأحمر ثم نضيف الطماطم والهريسة ونصف كوب ماء ونتركهم على النار لمدة 10 دقائق

ثم نغسل الشربة ونضيفها للمرق مع لتر ونصف ماء ونتركهم لمدة ساعتين مع التحريك

نضيفي اثر ذلك الثوم والكلافس والمعدنوس ونتركه لنصف ساعة اخرى على النار

* سلاطة مشوية

المقادير لـ(4 اشخاص)

-حبات فلفل أخضر حـار أوعادي

– حبات طماطم

– رأس ثوم

– قليل من الملح

– ملعـقة صغيرة زيت زيتون

– تن

– زيتون أسود أو أخضر

طريقة التحضير :

يشوى الطماطم والفلفل الأخضر والثوم في الفرن وبعـد ما تبرد تزال القشر عنها بعد ذلك نضع الجميع في المهراس و تفرم فرما وبعد ذلك نضيف اليها الزيت, الملح وأخيرا نزينها بالتن والزيتون.

بريك في الفرن *

المقادير لـ(4 اشخاص)

اوراق ملسوقة6

بطاطا1

معدنوس

تن

فلفل اسود- ملح

بيض4

100 غ جبن مرحي

زبدة

طريقة الاعداد

في مرحلة اولى نقوم بتقشير البطاطا وتقطيعها لمكعبات ووضعها في الماء والملح لسلقها وفي نفس الوقت نساق بيضة

نحضر وعاء ونضع فيه المعدنوس المقطع والجبن والتن والتوابل

عند نضج البطاطا والبيض نضيفهم الى الخليط و نضع البيض

تخلط جميع المكونات معا

نقسم الملسوقة الى جزئين ونضيف مقدار ملعقة من الخليط في كل نصف

بعد اتمام العملية نضع البريك في طبق وندهنهم بالزيدة ونضعهم في الفرن

* مرقة لوبيا بالكعابر

المقادير لـ(4 اشخاص)

100 غ لوبيا

400 غ لحم مفروم

ملعة اكل هريسة

ملعقة اكل طماطم2

توابل ملح وفلفل اسود

موالح (جرز مصبر وزيتون اسود و اخضر)

كأس زيت

1 بصل

طريقة الاعداد:

ننقع اللوبيا في الماء قبل وقت من اعدادها

نقوم بتفويح اللحم بقليل من الملح والتابل والفلفل الأسود والنعناع المجفف ثم نشكله في شكل كعابر

نقطع البصل ونضع في قدر الطبخ الطماطم والهريسة ونقليها قليلا مع الزيت ثم نضيف اللوبيا وقدر كافي من الماء حوالي 4 أكواب

عند الغليان نضيف الكعابر و نترك الخليط ينضج على نار هادئة

في الأثناء تنظف الزيتون و الكبار و تغسل الليمونة و تقطعها مكعبات ونغسل الموالح

عندما ينضج اللحم و اللوبيا نضيف الخضر المالحة ولاضافة نكهة على المرق نأخذ فلفل ونفتحه في الوسط ونضع في وسطه القليل من الملح والتابل والكروية و نرميه في الوعاء

و نترك المرق لينضج لمدة 15 دقيقة

التحلية

*بسكويت بالشكلاطة

المقادير لـ(4 اشخاص)

– بالنسبة للعجينة

200 غ دقيق

70 غ زبدة

70 غ سكر محور

قرفة مرحية

100 غ ماء

بيضة

– بالنسبة لصوص الشكلاطة

200 غ شكلاطة

200 غ كريم شانتيي

50 غ زبدة

طريقة الاعداد

نضع في وعاء الدقيق ثم نضيف الزبدة والسكر ونخلط باستعمال اليدين جيدا

اثر ذلك نضيف البيضة وقرصة قرفة ثم نضيف الماء على مراحل مع مواصلة خلط العجين

نضعها في الطبق ونتركها ترتاح لمدة نصف ساعة

ثم نضعها في الفرن لمدة 15 دقيقة على درجة حرارة 160 درجة

عندما ينضج البسكويت نقوم بتزيينه بصوص الشكلاطة