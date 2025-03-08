عاجل/ قضية التآمر: العجبوني يفجّرها ويكشف موجّها نداء لرئيس الدولة

دعا القيدي بالتيار الديمقراطي هشام العجبوني، في تدوينة على فيسبوك، الى اطلاق سراح كل الموقوفين “ومساجين الراي” وفي مقدمته الموقوفون السياسيون في ما يعرف بقضية التآمر.

وشدد العجبوني على ان قرار ختم البحث يؤكد ان الملف تمت فبركته، معتبرا ان من قام بذلك قد اراد توريط رئيس الجمهورية قيس سعيد، وفق تقديره.

ودعا العجبوني رئيس الدولة الى قراءة قرار ختم البحث “ليكتشف بنفسه حجم التلفيق والفبركة وأكاذيب الشهود وعدم أهليّتهم لتقديم الشهادات”، حسب تعبيره.

واضاف العجبوني ان العالم مقبل على تغييرات كبيرة ومخاطر عديدة تحدق بالمنطقة، ويستحيل مواجهتها في ظل هذا الإنقسام الداخلي والأزمة السياسية والإقتصادية و الإجتماعية الخانقة التي تمّر بها البلاد منذ سنوات.

وختم التدوينة متوجّها لرئيس الدولة: “السيد قيس سعيّد، لا تهدم المعبد على رؤوس الجميع و إيقاف نزيف العبث أفضل و أجدى بكثير من التّمادي فيه، ومن مصلحتك القيام بذلك قبل ما يفوت الفوت!”

