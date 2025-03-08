مجلس وزاري لمتابعة تصدير زيت الزيتون وهذا أبرز ما جاء فيه.. #خبر_عاجل

حالة الطقس اليوم السبت

متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة..

اتحاد الشغل يعبّر عن انشغاله لتراجع حقوق المرأة وارتفاع منسوب العنف ضدّها

عاجل/ قضية التآمر: العجبوني يفجّرها ويكشف موجّها نداء لرئيس الدولة

2025/03/08 أهم الأخبار, تونس, حوادث و قضايا, سياسة

دعا القيدي بالتيار الديمقراطي هشام العجبوني، في تدوينة على فيسبوك، الى اطلاق سراح كل الموقوفين “ومساجين الراي” وفي مقدمته الموقوفون السياسيون في ما يعرف بقضية التآمر.
وشدد العجبوني على ان قرار ختم البحث يؤكد ان الملف تمت فبركته، معتبرا ان من قام بذلك قد اراد توريط رئيس الجمهورية قيس سعيد، وفق تقديره.
ودعا العجبوني رئيس الدولة الى قراءة قرار ختم البحث “ليكتشف بنفسه حجم التلفيق والفبركة وأكاذيب الشهود وعدم أهليّتهم لتقديم الشهادات”، حسب تعبيره.
واضاف العجبوني ان العالم مقبل على تغييرات كبيرة ومخاطر عديدة تحدق بالمنطقة، ويستحيل مواجهتها في ظل هذا الإنقسام الداخلي والأزمة السياسية والإقتصادية و الإجتماعية الخانقة التي تمّر بها البلاد منذ سنوات.
وختم التدوينة متوجّها لرئيس الدولة: “السيد قيس سعيّد، لا تهدم المعبد على رؤوس الجميع و إيقاف نزيف العبث أفضل و أجدى بكثير من التّمادي فيه، ومن مصلحتك القيام بذلك قبل ما يفوت الفوت!”

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2025 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn