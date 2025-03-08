مجلس وزاري لمتابعة تصدير زيت الزيتون وهذا أبرز ما جاء فيه.. #خبر_عاجل

حالة الطقس اليوم السبت

متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة..

اتحاد الشغل يعبّر عن انشغاله لتراجع حقوق المرأة وارتفاع منسوب العنف ضدّها

حذفه من مجموعة “واتساب”.. فقتـله!!

2025/03/08 أهم الأخبار, حوادث و قضايا

قتل رجل باكستاني شخصا مسؤولا عن مجموعة عبر تطبيق “واتساب” تضم جيرانهما بعد حذفه من المجموعة، على ما ذكرت الشرطة في “بيشاور”، عاصمة ولاية “خيبر بختونخوا”، وهي منطقة معروفة بـ “مواثيق الشرف” القبلية والكميات الكبيرة من الأسلحة المتداولة.
وفي تقرير اطلعت عليه “فرانس برس”، أكد شقيق الضحية مشتاق أحمد أن الأخير حذف رقم الرجل الذي يدعى أشفق، وهو الجاني المزعوم، من مجموعة “واتساب” بعد مشاجرة بينهما.
وكان الرجلان قد اتفقا على عقد لقاء مصالحة، لكن عندما حضرا محاطين بأقاربهما، وبينهم شقيق مشتاق أحمد، أطلق أشفق النار “ردا على حذفه من المجموعة”.
وبحسب ضابط الشرطة نور والي، ألقي القبض على أشفق ووجهت إليه تهمة القتل.
وفي “خيبر بختونخوا” غالبا ما تتم تسوية النزاعات على الأراضي، والمنافسات التجارية، والنزاعات باسم “شرف” الرجل أو المرأة باستخدام الأسلحة النارية، أو حتى الأسلحة الثقيلة، من دون أن تتمكن الدولة أو الحكومة الإقليمية من وقف العنف.

العربية.نت

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2025 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn