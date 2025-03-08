عاجل/ بعد سجن 3 أعضاء من المكتب التنفيذي.. منظمة الأعراف لجندوبة تتهم السلطات المحلية باستهداف منظوريها..

أصدر الإتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بجندوبة بيانا مساء اليوم اتهم من خلاله السلطات الجهوية باستهداف الاتحاد بعد سجن ثلاثة من منظوريه.

وقال “يتعرض الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بجندوبة منذ مدة الى استهداف ممنهج و غير مسبوق تقوده السلطة الجهوية ممثلة في رئيس الإدارة دون أسباب تذكر..” واضاف ان “ان عملية الاستهداف التي بلغت حد تركيب ملفات و تدبير مكائد و تعطيل مشاريع انتهت بالزج في السجن لثلاثة أعضاء من المكتب التنفيذي للاتحاد وحرمانهم من عائلاتهم في هذا الشهر المبارك..” وفق تعبير البيان.

واعتبر ان “معاينة أملاك الدولة بجندوبة قبل يومين و بتعليمات من والي الجهة لمسكن أحد أعضاء الاتحاد.. تعد احدى حلقات الهرسلة و الاستهداف..”، وفق ترجيحه.

وطالب “السلط المركزية بالتدخل لوضع حد لهذه التجاوزات الخطيرة والتوتر المتواصل و الذي يهدد ما تبقى من امال في التنمية والاستثمار”، وفق ما جاء في البيان.

ودعا “السلطة القضائية الى انصاف المظلومين و تحميل المسؤوليات لمن يقف وراء هذه المكائد و التي تتجاوز مخاطرها الأعضاء المودعين السجن” ، على حد ما جاء في البيان. كما دعا كافة منظوريه الى الاستعداد لخوض كل اشكال النضال المدني و السلمي.