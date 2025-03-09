وزارة الصحة تحذر المواطنين..#خبر_عاجل

أكدت وزارة الصحة، أن قلة النوم تهدد الصحة الجسدية والعقلية وتزيد من خطر الإصابة بعدة أمراض منها النوبات القلبية وإرتفاع ضغط الدم والسكري وضعف المناعة.

واعتبرت الوزارة، في بلاغ لها الأحد، أن النوم ليس رفاهية، بل ضرورة للصحة، مبينة أن النوم لأقل من 7 ساعات يوميًا يتسبب في ضعف الجهاز المناعي، حيث تتسبب قلة النوم في تقليص قدرة الجسم على محاربة الفيروسات والبكتيريا إضافة إلى الإصابة بأمراض القلب والجلطات، فالنوم لمدة غير كافية يرفع من مستوى الكوليسترول الضار وضغط الدم.

كما تؤدي قلة النوم إلى اضطراب الهرمونات المسؤولة عن الشهية وزيادة خطر الإصابة بالسمنة إضافة إلى زيادة خطر الإصابة بالاضطرابات النفسية والعقلية على غرار القلق، والإكتئاب، والتوتر.

وتؤثر قلة النوم على التركيز والذاكرة، إذ ينعكس النوم غير الصحي على الأداء الذهني والوظائف الإدراكية ويؤدي إلى زيادة مستويات التوتر والإرهاق اللذان يؤثران على الحالة المزاجية ومعدل الإصابات بالأمراض المزمنة.

ودعت الوزارة الى الحصول على نوم صحي من خلال اتباع مجموعة من الإرشادات على غرار الالتزام بوقت نوم واستيقاظ ثابت، حتى في العطل، ويفضل أن يكون بين 10 مساء و6 صباحا إضافة إلى تجنب الكافيين والمشروبات المنبهة قبل النوم بـ 6 ساعات على الأقل.

وشددت على أهمية التقليل من استخدام الأجهزة الإلكترونية قبل النوم، لأن الضوء الأزرق يعطل إفراز هرمون الميلاتونين المسؤول عن النوم وجعل الغرفة مظلمة وهادئة وباردة، لأن البيئة المريحة تحسن جودة النوم.

وأكدت على ضرورة ممارسة تمارين الاسترخاء مثل التأمل والتنفس العميق قبل النوم وتجنب الوجبات الثقيلة والمأكولات الدهنية ليلاً، لأنها تعيق عملية الهضم وتؤثر على النوم.

كما تساعد ممارسة الرياضة بانتظام على حصول نوم صحي مع أهمية تجنب التمارين الشاقة قبل النوم مباشرة.