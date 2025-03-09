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عاجل/ حريق بمكتبة هذا المعهد ووزارة التربية تفتح تحقيق..

2025/03/09 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أكّدت وزارة التربية، في بلاغ لها، اليوم الأحد، على أنّ مصالحها فتحت بحثا إداريا إثر نشوب حريق بمكتبة معهد البقالطة من ولاية المنستير، ليلة أمس السبت.

وأضافت الوزارة أنّه بالتعاون مع السّلط المحلية والمجتمع المدني، انطلقت أشغال التنظيف وإزالة الأثاث التّالف وإعادة تهيئة الفضاء ليكون وظيفيا في غضون أيام قليلة.

وأشارت وزارة التربية في بلاغها إلى أنّها أوفدت ليلة البارحة، فريقا إداريا وتقنيا للقيام بالمعاينة الأوّلية ولتحديد أوجه التدخّل والتنسيق مع السلط الجهوية والجهات الأمنية التي تعهّدت بفتح بحث تحقيقي لتحديد ملابسات هذا الحريق.

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