الرابطة 2- الجولة 18 – الدفعة الثانية – النتائج والترتيب..

في ما يلي نتائج الدفعة الثانية من مباريات الجولة الثامنة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي دارت اليوم الاحد :

المجموعة الأولى:

الأحد 9 مارس 2025

في ملعب فرحات حشاد باريانة

الجمعية الرياضية باريانة – النادي الرياضي بحمام الأنف 1-2

في ملعب رادس البلدي

جمعية مقرين الرياضية – القلعة الرياضية 3-0

في ملعب عزيز جاب الله بمنزل بورقيبة

الملعب الافريقي بمنزل بورقيبة – المستقبل الرياضي بوادي الليل 2-0

في ملعب قربة البلدي

النادي الرياضي القربي – النجم الرياضي الرادسي 1-1

في الملعب البلدي بالمكنين

نادي سبورتينغ المكنين – جندوبة الرياضية 1-2

في ملعب أحمد خواجة بالمهدية

مكارم المهدية – الهلال الرياضي بمساكن 0-0

السبت 8 مارس 2025

في ملعب حمام سوسة المعشب

الأمل الرياضي بحمام سوسة – المستقبل الرياضي بالمرسى 1 – 1

الترتيب ن ل

جندوبة الرياضية 37 18

جمعية مقرين الرياضية 34 18

النادي الرياضي القربي 33 18

المستقبل الرياضي بالمرسى 31 18

الأمل الرياضي بحمام سوسة 28 18

الجمعية الرياضية بأريانة 27 18

مكارم المهدية 25 18

القلعة الرياضية 23 18

الهلال الرياضي بمساكن 22 18

النادي الرياضي بحمام الأنف 19 18

نادي سبورتينغ المكنين 17 18

الملعب الافريقي بمنزل بورقيبة 17 18

المستقبل الرياضي بوادي الليل 12 18

النجم الرياضي الرادسي 7 18

المجموعة الثانية:

الأحد 9 مارس 2025

في ملعب حمدة العواني بالقيروان

الشبيبة الرياضية القيروانية – أولمبيك سيدي بوزيد 1-0

السبت 8 مارس 2025

في ملعب جلمة الاصطناعي

النسر الرياضي بجلمة – الأمل الرياضي بالرقبة 3 – 0

في ملعب ساقية الداير الاصطناعي

التقدم الرياضي بساقية الداير – الهلال الرياضي الشابي 2 – 1

في ملعب 2 مارس الاصطناعي بصفاقس

نادي المحيط القرقني – المستقبل الرياضي بالقصرين 0 – 0

في ملعب قابس المعشب

الملعب القابسي – الكوكب الرياضي بعقارب 0 – 1

في الملعب البلدي بالرديف

الهلال الرياضي بالرديف – سكك الحديد الصفاقسي 1 – 0

في ملعب مصطفى الدوري المعشب

الأمل الرياضي بجربة – البعث الرياضي ببوحجلة 0 – 0

الترتيب ن ل

الشبيبة الرياضية القيروانية 40 18

المستقبل الرياضي بالقصرين 34 18

التقدم الرياضي بساقية الداير 31 18

نادي المحيط القرقني 30 18

سكك الحديد الصفاقسي 29 18

البعث الرياضي ببوحجلة 25 18

الكوكب الرياضي بعقارب 25 18

أولمبيك سيدي بوزيد 24 18

الملعب القابسي 23 18

النسر الرياضي بجلمة 22 18

الهلال الرياضي بالرديف 20 18

الهلال الرياضي الشابي 16 18

الأمل الرياضي بجربة 13 18

الأمل الرياضي بالرقبة 11 18