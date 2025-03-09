تسجيل 381 مخالفة إقتصادية بهذه الولاية خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان

أفادت المديرة الجهوية للتجارة بأريانة سهام المبروك، اليوم الأحد، بأنه تم خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، تسجيل 381 مخالفة إقتصادية بالجهة.

وأوضحت المبروك، في تصريح ل (وات)، أن المخالفات المسجلة تمثلت في 152 مخالفة في قطاع الخضر والغلال، و 119 مخالفة في قطاع المواد الغذائية، و 19 في قطاع البيض، و38 في قطاع الدواجن.

وأضافت أن 77 مخالفة تعلقت بعدم إشهار الأسعار و 11 مخالفة بإخفاء بضاعة، الى جانب تسجيل 24 مخالفة بالإمتناع عن البيع و 11 مخالفة بالإشهار الكاذب و 31 مخالفة بمسك واستعمال آلات وزن غير قانونية، وتسجيل مخالفة وحيدة، تعلقت بغياب التسمية التجارية على واجهة المحل.

كما أسفرت عمليات المراقبة وفق المصدر ذاته، عن حجز 1232 كلغ من البطاطا و6 آلاف بيضة و 530 علبة سجائر محلية و 900 كلغ من التفاح الأحمر.

وصرحت المديرة الجهوية للتجارة، بأن 42 فريقا للمراقبة، أمنوا طيلة الأسبوع 1100 زيارة تفقدية شملت جميع مناطق ولاية أريانة.