عاجل/ إيقاف إمرأة بحوزتها 2 كلغ من “الكوكايين”



تمكنت وحدات منطقة الحرس الوطني ببنزرت، بالتنسيق مع وحدات التوقي من الإرهاب بالإقليم، من تنفيذ عملية أمنية نوعية أسفرت عن إلقاء القبض على عنصر نسائي وحجز قرابة 2 كغ من مخدر الكوكايين، إضافة إلى كمية من الأقراص المخدرة.

جاءت هذه العملية بعد تحريات دقيقة ومتابعة ميدانية مكثفة، حيث تم ضبط المشتبه بها متلبسة بحيازة المواد المخدرة.

وقد تم إحالة الموقوفة والمحجوز على الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية، مع إدراج شخص آخر بالتفتيش لصلته بالقضية.

هذا وجددت الإدارة العامة للحرس الوطني تأكيدها على مواصلة مجهوداتها في التصدي لظاهرة ترويج المخدرات ومختلف أشكال الجريمة، حفاظًا على الأمن العام وسلامة المواطنين، داعية الجميع إلى الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة عبر الرقم: 71860135.