عاجل/ ضربة قوية لمافيا المخدّرات: تفكيك شبكة دولية خطيرة وحجز طوابع كرتونية مخدّرة

تمكنت الوحدات الأمنية من توجيه ضربة قوية لمافيا المخدرات، عبر تفكيك شبكة دولية ناشطة بين تونس والفضاء الأوروبي، كانت بصدد ترويج كميات هامة من المواد المخدرة، وفق بلاغ صادر اليوم عن الادارة العامة للحرس الوطني.

حيث تمكّنت مصالح الإدارة الفرعية للاستعلام والفرقة المركزية لمكافحة المخدرات بالإدارة الفرعية للأبحاث، إثر عمل دقيق ومتابعة مستمرة، من ضبط 3 عناصر خطيرة بجهة البحيرة 01 بولاية تونس، حيث تم نصب كمين محكم أسفر عن إيقافهم في حالة تلبّس.

وقد أسفرت العملية عن حجز 1024 طابعًا كرتونيًا يُشتبه في كونها ملصقات مخدرة من نوع “LSD”، كما تم إدراج نفر رابع في التفتيش.

وبعد مراجعة النيابة العمومية، تم الإذن بالإحتفاظ بالموقوفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.

كما أكدت التحاليل العلمية للمخابر المختصة أن الطوابع المحجوزة تحتوي بالفعل على مواد مخدرة.

واكدت الإدارة العامة للحرس الوطني التزامها التام بمواصلة تفكيك الشبكات الإجرامية، وحماية المجتمع من خطر المخدرات، وضرب أوكار التهريب أينما وُجدت، داعية المواطنين للتعاون والإبلاغ على الرقم 71860135.