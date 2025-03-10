عاجل/ فتح بحث تحقيقي للكشف عن ملابسات حريق نشب في مكتبة هذا المعهد..

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بالمنستير، اليوم الاثنين، بفتح بحث تحقيقي لمعرفة ملابسات حريق نشب، مساء السبت المنقضي، في مكتبة معهد البقالطة بولاية المنستير، وفق الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية فريد بن جحا.

وأضاف فريد بن جحا، في تصريح لوكالة “وات”، أنّ البحث جارٍ لمعرفة إن كانت الحادثة ناتجة عن حادث عادي كتماس كهربائي أو ناتجة عن عمل إجرامي، علما أنّه تم قبل ذلكفتح بحث في الغرض لدى الشرطة العدلية بالمكنين. يشار إلى أنّ وزارة التربية قد ذكرت في بلاغ لها، أمس الأحد، أنّ حريقا نشب بمكتبة معهد البقالطة ليلة 8 مارس الجاري، وقد تمّ اتخاذ كافة التدابير المستوجبة في مثل هذه الوضعيات، وفتح بحث إداريّ في الغرض.