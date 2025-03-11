الكاف: أنشطة مكثفة للتنسيقية الجهوية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية



كثفت التنسيقية الجهوية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية بالكاف، خلال ال10 ايام الأولى من شهر رمضان، عمليات المراقبة لمختلف المنتوجات الغذائية المعروضة للبيع في مختلف الأسواق والمحلات المفتوحة للعموم، وقامت بحجز واتلاف كميات من المواد غير الصالحة للاستهلاك إلى جانب اقتراح غلق محلات وتحرير تنابيه ومحاضر مخالفات ضد تجار مخالفين على معنى الفصل 60 من القانون عدد 25 لسنة 2019 وفق المنسقة الجهوية للهيئة منى الحمداني.

وبينت الحمداني في تصريح لصحفي وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ عمليات المراقبة الصحية خلال الفترة المنقضية من شهر رمضان أسفرت عن حجز 190 كغ من اللحوم الحمراء غير الصالحة للاستهلاك و54 كغ من منتوجات البحر و77 كغ من الأجبان ومشتقات الحليب و9،295 كغ من التوابل و4,295 كغ من الدرع و10,250كغ من الهريسة تقليدية الصنع، الى جانب حجز واتلاف 750 بيضة مجهولة المصدر.

كما أدت عمليات المراقبة التي ستتواصل بوتيرة عالية طيلة كامل الشهر، وفق نفس المصدر، إلى تحرير 25 انذارا كتابيا و08 محاضر مخالفات وغلق أحد المحلات المختصة في بيع الخضر والغلال واقتراح غلق محلات أخرى لمخالفتها التراتيب الصحية الجاري بها العمل.