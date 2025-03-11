إيقاف عنصر تكفيري محل مناشير تفتيش في المهدية

تمكنت وحدات منطقة الحرس الوطني بالمهدية من إلقاء القبض على عنصر تكفيري، ملاحق بموجب 6 مناشير تفتيش صادرة عن وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي وصادرة في شأنه أحكام سجنية.

وجاء في بلاغ صادر اليوم الثلاثاء عن الادارة العامة للحرس الوطني أن إلقاء القبض على هذا العنصر يأتي في إطار الجهود المتواصلة للتصدي للعناصر المتطرفة.

ودعت الإدارة العامة للحرس الوطني المواطنين إلى التعاون مع الوحدات الأمنية والإبلاغ عن أية معلومات مشبوهة، لتعزيز الأمن العام والحفاظ على سلامة الوطن والمواطنين على الرقم 71860135.