بنك الاسكان يفتح مناظرة هامة..

يعتزم بنك الإسكان فتح مناظرة خارجية لانتداب 13 إطارًا ببعض الهياكل المركزية.

وقد حدد تاريخ بداية التسجيل: 21 فيفري 2025 على الساعة منتصف الليل وتاريخ غلق التسجيل: 13 مارس 2025 على الساعة منتصف الليل.

*معلومات إضافية:

-يمكن العثور على مزيد من التفاصيل حول المناظرة، بما في ذلك الملفات المطلوبة وإجراءات التسجيل، على موقع بنك الإسكان.

كما يمكنكم زيارة موقع بنك الإسكان الرسمي الخاص بالانتدابات للحصول على نسخة من الإعلان.

للاطلاع على التفاصيل زوروا الرابط التالي: https://www.emploi.nat.tn/fo/Fr/global.php?page=198&ref=3576