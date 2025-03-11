عاجل/ جلسة قضية التسفير: إطار أمني سابق يكشف معطيات هامّة..

تعقد هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الإرهاب، اليوم الثلاثاء 11 مارس 2025، جلسة عن بعد للنظر في ملف قضية التسفير الى بؤر التوتر.

ومن جهته طلب إطار أمني سابق بوزارة الداخلية موقوف على ذمة قضية التسفير، سماعه والتحرير عليه لتقديم معطيات على غاية من الأهمية متعلقة بملف القضية.

وفي المقابل طلب المتهم سيف الدين الرايس الناطق الرسمي باسم تنظيم انصار الشريعة المحظور، من هيئة الدائرة تمكينه من مواصلة دراسته داخل السجن.

يذكر أن وزير الداخلية الأسبق علي العريض الذي شملته الابحاث في الملف رفض المحاكمة عن بعد، خلال جلسة اليوم شأنه في ذلك شان الإطار الأمني السابق فتحي البلدي.