عاجل/ بالأسماء: تعيينات جديدة بهذه الوزارة

بمقتضى قـرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 28 فيفري 2025، صدربالرائد الرسمي الاخير، تم تكليف ساهير بالقروية، مهندس معماري رئيس، بمهام رئيس فرع الهندسة المعمارية والعمرانية بالمعهد الوطني للتراث بوزارة الشؤون الثقافية.

وعملا بأحكام الفصل 13 من الأمر عدد 1609 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات

المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.

وبمقتضى قـرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 7 مارس 2025، يسمى زهير الرحموني، متصرفا رئيس في الوثائق والأرشيف، في رتبة متصرف عام في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف بوزارة الشؤون الثقافية ابتداء من 7 جانفي 2025.

كما يسمى المتصرفون الرؤساء للمصالح الثقافية الآتي ذكرهم، في رتبة متصرف عام للمصالح الثقافية بوزارة الشؤون الثقافية ابتداء من 18 نوفمبر 2024:

ـ سهام صياحي القادري،

ـ عادل الورغمي،

ـ هادية الخذري،

ـ زهير عامر.

كما يسمى المهندسان الرئيسان الآتي ذكرهما، في رتبة مهندس عام بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة الشؤون الثقافية ابتداء من 9 جانفي 2025:

ـ طارق الكردغلي،

ـ وليد بنعاسي.

كما تسمى ضحى العريبي، مهندس معماري رئيس، في رتبة مهندس معماري عام بسلك المهندسين المعماريين للإدارة بوزارة الشؤون الثقافية ابتداء من 17 جانفي 2025.

وبمقتضى قـرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 28 فيفري 2025، يعين يوسف الأشخم عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون الثقافية بمجلس مؤسسة مركز الفنون والثقافة والآداب “القصر السعيد” عوضا عن بثينة المرعوي.

فيمل تعين آمال محمدي عضوا ممثلا عن المعهد الوطني للتراث بمجلس مؤسسة المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر عوضا عن

وجيدة الصكوحي.