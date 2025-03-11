عاجل/ تزامنا مع المحاكمات: حركة النهضة تصدر بلاغ هام..

رفضت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، يوم أمس، مطالب الإفراج عن الأمين العام لحركة النهضة والنائب البرلماني السابق العجمي الوريمي، وفق بلاغ صادر الثلاثاء 11 مارس عن الحركة.

وأدانت الحركة بشدة، ما اعتبرتها ‘ايقافات تعسفية’ و’محاكمات جائرة’، وطالبت بوقف استهداف علي العريض الذي قالت انه رفض اليوم حضور الجلسة احتجاجا على قرار المحاكمة عن بعد.

كما طالبت بالإفراج الفوري عن القيادي نور الدين البحيري، الذي قالت انه يحاكم على خلفية مواقفه المعارضة للسلطة، في قضايا اعتبرتها “ملفقة” أثبتت هيئة دفاعه انعدام أي أدلة قانونية تدينُه وفق نص البلاغ.

وأكدت النهضة أن “المحاكمات السياسية” لن تثنيها عن مواصلة النضال السلمي لاستعادة المسار الديمقراطي، وضمان استقلالية القضاء، وحماية الحقوق والحريات في تونس.