عاجل/ باكستان: اطلاق نار على قطار واحتجاز 450 رهينة

احتجز مسلحون ينتمون إلى “جيش تحرير بلوشستان” في جنوب غربي باكستان 450 رهينة من ركاب قطار اليوم الثلاثاء، مما أدى إلى إصابة سائق القطار وفق ما أفادت الشرطة ومسؤولون بهيئة السكك الحديد.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن محمد كاشف وهو مسؤول كبير بهيئة السكك الحديد في كويتا عاصمة إقليم بلوشستان أن “هناك أكثر من 450 راكبًا على متن القطار يحتجزهم مسلحون كرهائن”.

وأشار مسؤولو السكك الحديد إلى أن القطار كان في طريقه من كويتا إلى بيشاور عاصمة إقليم خيبر بخاتون خوا عندما تعرض لإطلاق النار.

وقد أعلن جيش تحرير بلوشستان -وهو جماعة انفصالية مسلحة- في بيان مسؤوليته عن الهجوم وقال إنه احتجز رهائن من القطار، بينهم أفراد من قوات الأمن.

وكالات