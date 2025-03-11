عاجل/ كشف عملية سرقة من داخل شركة خاصة

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2025/03/11 أهم الأخبار, تونس, حوادث و قضايا

تمكنت وحدات منطقة الحرس الوطني بمساكن بإقليم سوسة من إحباط عملية سرقة خزنة حديدية تحتوي على مبلغا ماليا هاما ومجموعة من الصكوك البنكية والوثائق من إحدى الشركات الخاصة.
تم إلقاء القبض على مرتكبي الجريمة واسترجاع المسروق.
وبعد استشارة النيابة العمومية، تم الإحتفاظ بالمتهمين على ذمة التحقيق بتهمة السرقة.
هذا ودعت الإدارة العامة للحرس الوطني المواطنين إلى التعاون المستمر مع الوحدات الأمنية من خلال التبليغ الفوري عن أي تحركات مشبوهة أو معلومات قد تساعد في الحفاظ على الأمن العام وحماية الممتلكات على الرقم 71860135.

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