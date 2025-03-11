عاجل/ ستكون بهذه الأسعار: غدا تزويد السوق ب20 طنا من اللحوم الحمراء المبردة..

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2025/03/11 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أعلنت وزارة التجارة في بلاغ اليوم انه في إطار تعديل السوق و توفير المنتجات بأسعار تراعي القدرة الشرائية للمواطن، تُواصل شركة اللحوم توريد كميات من اللحوم المبرّدة من الضأن و الأبقار.
وتمّ،صباح اليوم، توزيع 20 طنا من لحم الضّأن المبرّد، كما سيتمّ، يوم غد الأربعاء 12 مارس 2025، توزيع حاوية بـ20 طنا من لحوم الأبقار المبرّدة. وقد تمّ تحديد أسعار البيع للعموم كما يلي:
– لحم الضأن: 38.200 د/كغ
– لحم هبرة: 35.500 د/كغ
– جومانة: 32.000 د/كغ
– صدرة: 25.800 د/كغ.
و تعلم شركة اللحوم القصابين الراغبين في التزوّد باللحوم، إعداد ملفاتهم و التواصل مع الإدارة التجاريّة للشركة، وفق البلاغ.

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