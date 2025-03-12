عاجل/ ضحيتها طفل 4 سنوات: جريمة قتل مروعة تهز هذه الولاية..

جدت ليلة البارحة جريمة قتل مروعة راح ضحيتها طفل عمره 4 سنوات بحي الزهور من ولاية القصرين.

واكد المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين والناطق الرسمي باسم محاكم القصرين، عماد العُمْري، في تصريح لموزاييك، أن معاينة النيابة العمومية وقاضي التحقيق، قد بيّنت إصابة طفل يبلغ من العمر 4 سنوات بآلة حادة على مستوى الرأس، مما أدى إلى وفاته، مبدئيا، مكذبا ما راج حول تعرضه للذبح.

وشدد المتحدث باسم محاكم القصرين على عرض جثة الضحية على الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة بدقة، وكل ما يمكن أن يفيد على كشف الحقيقة.

من جهة أخرى، كشف المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين والناطق الرسمي باسم محاكم القصرين عن بداية التحريات مع أحد المشتبه بهم في الجريمة.