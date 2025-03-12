رابطة ابطال اوروبا: دوناروما يقود سان جيرمان للإطاحة بليفربول بركلات الترجيح

تقدم باريس سان جيرمان لدور الثمانية في رابطة أبطال أوروبا لكرة القدم بعدا فوزه بركلات الترجيح على مضيفه ليفربول، بعد انتهاء مباراتي الدور السادس عشرة بالتعادل 1-1 إذ سجل عثمان ديمبلي هدف الفريق الزائر 1-صفر امس الثلاثاء.

وتفوق سان جيرمان، الذي لم يفز برابطة أبطال أوروبا من قبل، 4-1 على ليفربول في ركلات الترجيح، بعدما تصدى الحارس جيانلويجي دوناروما لركلتي داروين نونيز وكيرتس جونز.

ويلتقي باريس سان جيرمان متصدر بطولة الدرجة الأولى الفرنسية مع الفائز من مباراة أستون فيلا وكلوب بروج في دور الثمانية. وفاز فيلا 3-1 في بلجيكا.

وأذهل ديمبلي جماهير ليفربول بهدفه في الدقيقة 12 على عكس سير اللعب. وانزلق إبراهيما كوناتي لإبعاد تمريرة منخفضة من برادلي باركولا لكنه أبعد الكرة عن حارس المرمى أليسون ليستغل لاعب باريس الموقف ويضع الكرة في الشباك.

وكان الهدف هو أسرع هدف يستقبله ليفربول متصدر البطولة الإنقليزية الممتازة على ملعب أنفيلد في رابطة أبطال أوروبا منذ سبتمبر 2017 ضد إشبيلية.

ولعب فريق المدرب أرنه سلوت بشكل أفضل بكثير مقارنة بالأسبوع الماضي، عندما احتاج إلى هدف في اللحظات الأخيرة من البديل هارفي إليوت في مباراة سيطر بها الفريق الباريسي.

وسدد محمد صلاح نجم ليفربول من مدى قريب لكن نونو منديز أبعد الكرة قبل عبورها خط المرمى في الدقائق الأولى من المباراة.

وتصدى دوناروما لتسديدة من كوناتي في بداية المباراة، لكن كل فريق أهدر عدة فرص في مباراة متوترة جعلت الجماهير في حالة من الترقب.

وسيطر ليفربول على منافسه باريس سان جيرمان لجزء كبير من وقت في الشوط الثاني، وألغى الحكم هدفا سجله دومينيك سوبوسلاي بداعي التسلل أثناء بداية الهجمة

وواصل صاحب الأرض ضغطه، وتصدى الحارس دوناروما للفرصة تلو الأخرى، لكن ديمبلي أطلق تسديدة بدت أنها ستكون هدف الفوز في الوقت الإضافي لكن أليسون حارس ليفربول أبعد الكرة ببراعة بأطراف أصابعه.

وكان باريس سان جيرمان صلبا أمام ضغط تسديد ركلات الترجيح، ونجح فيتينيا وجونسالو راموس وديمبلي وديزريه دوي في التسجيل. وبدأ ليفربول بشكل جيد بعدما سجل صلاح، لكن دوناروما تصدى لركلتي نونيز وجونز بسهولة.

ولن يحصل ليفربول على الكثير من الوقت للراحة، إذ سيخوض نهائي كأس رابطة الأندية الإنقليزية المحترفة أمام نيوكاسل يونايتد يوم الأحد.

وقال فيرغيل فان دايك قائد ليفربول عن الهزيمة اليوم “هذا جزء من كرة القدم. قلت للاعبين ‘بالطبع، قد تشعرون بخيبة أمل لأننا ودعنا البطولة، لكن استعدوا للتحدي القادم، وهو تحد رائع مطلع الأسبوع المقبل'”.