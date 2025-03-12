عاجل/اختطاف قطار في باكستان على متنه 450 راكبا..

أعلنت مصادر أمنية صباح اليوم الأربعاء أن القوات الباكستانية أنقذت 155 على الأقل من بين أكثر من 450 راكبا في قطار اختطفه مسلحون انفصاليون في جنوب غرب البلاد في سابقة لم تعرفها البلاد من قبل.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان هؤلاء الأشخاص قد تم تحريرهم نتيجة عمل عسكري، أو أنهم من بين الذين يزعم أن المهاجمين المسلحين أطلقوا سراحهم. وأفادت المصادر الأمنية اليوم بأن 27 شخصا من مسلحي جيش بلوشستان جنوب غرب باكستان قتلوا حتى الآن، ولم يتضح عدد المسلحين المتورطين في الهجوم.

ولم يتسن تأكيد العدد الإجمالي للضحايا، لكن مسؤولين قالوا إن ما لا يقل عن 10 أشخاص، بمن فيهم سائق القاطرة، لقوا حتفهم في الهجوم الذي شنه الخاطفون. ورغم الصعوبات التي تواجه قوات الأمن بسبب بعد المنطقة ووعورتها، فإنها قالت إنها أطلقت عملية واسعة النطاق في منطقة دادار في ممر بولان لإنقاذ الرهائن.

وقال وزير الداخلية الباكستاني تالال شودري لقناة “جيو نيوز” إن العديد من الأشخاص تم إنزالهم من القطار، ويستخدمهم الإرهابيون دروعا بشرية. مضيفا أن “قوات الأمن تتعامل بحذر شديد بسبب الأرواح التي تتعرض لها، مشيرا إلى أن العملية لا تزال جارية”.

وكان مسلحون من جماعة جيش تحرير بلوشستان احتجزوا، الثلاثاء، 450 راكبا من قطار في باكستان كان متجها من مدينة كويتا (عاصمة إقليم بلوشستان) إلى مدينة بيشاور (عاصمة إقليم خيبر بختونخوا). وقام المسلحون الإنفصاليون بتفجير مسارات السكك الحديدية ثم فتحوا النار على القطار. أصيب سائق القطار. وخلال الهجوم وقع تبادل لإطلاق النار بين أفراد أمن القطار والمسلحين.