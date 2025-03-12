الاحتلال الصهيوني يفجر منزلا بقلقيلية ويوسع عدوانه في بلدات بمحافظة جنين..#خبر_عاجل

فجرت قوات الاحتلال الصهيوني، اليوم الأربعاء، أجزاء من منزل يعود لعائلة شهيد فلسطيني بمدينة قلقيلية ووسعت عدوانها في بلدات بمحافظة جنين بالضفة الغربية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، نقلا عن مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال الصهيوني مجهزة بمركبات عسكرية وشاحنات تحمل معدات اقتحمت قلقيلية قبل أن تفجر منزلا لعائلة شهيد فلسطيني.

وقد اقتحمت قوات الاحتلال المدينة من مدخلها الشرقي برفقة هندسة المتفجرات وانتشرت بمنطقة صوفين وحاصرت منطقة “الكلية الإسلامية” بالقرب من المنزل المستهدف وباشرت بعمليات حفر بآليات ثقيلة بالقرب منه.

وأوضح المصدر ذاته أن قوات جيش الاحتلال اقتحمت منزل الشهيد علي خليل وأخلت المباني المجاورة له قبل أن تفجر المنزل المتكون من 3 طوابق.

وفي إطار توسيع عدوانه المتواصل على بلدات و مخيمات شمالي الضفة الغربية، اقتحم الجيش الصهيوني بلدتي قباطية وعرابة، جنوبي جنين.

وقد اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية باستخدام جرافات وشرعت بتجريف شوارع ومرافق وحولت منازل لثكنات عسكرية واقتحمت منازل عدة واعتقلت عددا من الفلسطينيين و حولتهم للتحقيق.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تواصل عدوانها في مدن ومخيمات الضفة الغربية، وسط انتهاكات وتهجير قسري للسكان وتدمير وإحراق للمنازل.

وتصاعدت عمليات الاقتحامات والاعتقالات في الضفة الغربية المحتلة منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في أكتوبر 2023، بشكل كبير في مختلف المحافظات وطالت الكثير من المناطق والآلاف من الشبان، لتشكل أبرز أدوات “سياسة العقاب

الجماعي” بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية.