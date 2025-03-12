عاجل/ قضية التسفير: فتحي البلدي يطلب لقاء القاضي لكشف معلومات مهمة وسط مخاوف على حياته

عقدت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، امس الثلاثاء، في ما يعرف بقضية التسفير الى بؤر التوتر.

وافادت مصمدر اعلامية ان المتهم والاطار السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي، قد طلب لقاء القاضي رافضا عقد الجلسة عن بعد، مؤكدا انه سيدلي بمعلومات مهمة جدا.

ومن جهته طالب المحلل بالاذاعة الوطنية انيس بوغطاس، اليوم الاربعاء، هيئة الدائرة بالسماع مكتبيا الى فتحي البلدي وعلى عجل خوفا على حياته، وفق تعبيره.

واضاف بوغطاس انه من المرجح ان يكشف البلدي عن اسماء او شخصيات لم تشملها الابحاث، وهو امر مهم وخطير، مما يستدعي توفير حماية شخصية لفتحي البلدي داخل السجن الى حين سماع افادته