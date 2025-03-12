هام: نتائج المراقبة الاقتصادية خلال 11 يوم من شهر رمضان 2025..

دبارة الافطار لليوم الثاني عشر من رمضان..

حماس تعلن بدء جولة جديدة من مفاوضات وقف إطلاق النار..

أوقات الصلاة لليوم الثاني عشر من رمضان..وهذا موعد الإفطار..

عاجل/ قضية التسفير: فتحي البلدي يطلب لقاء القاضي لكشف معلومات مهمة وسط مخاوف على حياته

2025/03/12 أهم الأخبار, تونس, حوادث و قضايا, سياسة

عقدت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، امس الثلاثاء، في ما يعرف بقضية التسفير الى بؤر التوتر.
وافادت مصمدر اعلامية ان المتهم والاطار السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي، قد طلب لقاء القاضي رافضا عقد الجلسة عن بعد، مؤكدا انه سيدلي بمعلومات مهمة جدا.
ومن جهته طالب المحلل بالاذاعة الوطنية انيس بوغطاس، اليوم الاربعاء، هيئة الدائرة بالسماع مكتبيا الى فتحي البلدي وعلى عجل خوفا على حياته، وفق تعبيره.
واضاف بوغطاس انه من المرجح ان يكشف البلدي عن اسماء او شخصيات لم تشملها الابحاث، وهو امر مهم وخطير، مما يستدعي توفير حماية شخصية لفتحي البلدي داخل السجن الى حين سماع افادته

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2025 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn