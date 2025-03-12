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عاجل/ استشهاد لاعب كرة قدم برصاص الاحتلال في غزة

2025/03/12 أهم الأخبار, سياسة, فلسطين

استشهد فلسطينيان في قطاع غزة من بينهما لاعب كرة قدم، حسبما أفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، الأربعاء.
وأوضحت الوكالة أن حمدان قشطة لاعب نادي شباب رفح، استشهد متأثرا بجروح خطيرة بعد إصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي مؤخرا، في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
كما أفادت الوكالة باستشهاد فلسطيني آخر، متأثرا بجروح أصيب بها في قصف لمسيّرة إسرائيلية على في بلدة عبسان الجديدة شرقي مدينة خان يونس، الثلاثاء.
ومنذ سريان وقف إطلاق النار في قطاع غزة قبل نحو 50 يوما، استشهد عشرات الفلسطينيين بنيران إسرائيلية.
وانتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة السبت قبل الماضي، وسط شكوك باستكمال الاتفاق وإنهاء الحرب.

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