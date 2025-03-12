عاجل/ بـلاغ هـام من وزارة العدل

دعت وزارة العدل، في بلاغ أصدرته اليوم الاربعاء، الخبراء العدليين المباشرين والمرسمين بالقائمة الجاري بها العمل، الى مواصلة ممارسة نشاطهم إلى حين صدور قرار في فتح باب الترشح لإعادة الترسيم بقائمة الخبراء العدليين.

وبينت الوزارة، أنه سيتم العمل بهذا القرار، وفقا لأحكام الفصول 6 (جديد) و 27 (جديد) و 27 مكرّر و 32 (جديد) من القانون عدد 61 المؤرخ في 23 جوان 1993 المتعلق بالخبراء العدليين، مثلما تم تنقيحه وإتمامه بموجب القانون عدد 33 المؤرخ في 21 جوان 2010 ، والبت في المطالب المقدمة استنادا إليه.

يشار الى أنه صدر اليوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (عدد 29) قرار وزيرة العدل المؤرخ في 12 مارس 2025 ، المتعلق بضبط قائمة الخبراء العدليين (الجدولين »أ »و »ب »).