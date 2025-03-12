عاجل/ قريبـا.. استكمال ربط معتمديات هذه الولاية بالغاز الطبيعي



عقد البرلمان اليوم الأربعاء 12 مارس 2025، جلسة استماع لوزيرة الصناعة فاطمة ثابت شيبوب.

وفي ردودها على اسئلة شفاهية للنواب،اكدت الوزيرة أنه سيتم ربط جميع المعتمديات والتجمعات السكنية بولاية باجة بشبكة الغاز الطبيعي بشكل تدريجي وذلك بعد إتمام أشغال ربط معتمدية باجة الجنوبية بالشبكة منذ 24 جانفي 2025.

ومن جهة اخرى قالت الوزيرة، إنه سيتم المصادقة على ملف تقسيم الأرض المخصصة لإحداث المنطقة الصناعية بدقة من ولاية باجة إضافة الى دراساتها التفصيلية، في موفى العام الجاري، على أن يتم إصدار طلب عروض الانجاز خلال 2026، لتنطلق الاشغال خلال السداسي الاول من سنة 2027.